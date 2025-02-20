Sinagog ve Yahudi okullara saldıracaktı! DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Türkiye ve Avrupa'daki Yahudi okulları ile sinagoglara eş zamanlı terör saldırısı düzenlemeyi planlayan DEAŞ'lı terörist, İstanbul'da yakalandı. DEAŞ gönüllüsü olduğu öğrenilen Özbek asıllı teröristin, Türkiye'ye yasal yollar üzerinden giriş yaptığı belirlendi. Teröristlerin anlık mesajlaşma ve e-posta ağına sızan güvenlik güçleri, takip ettikleri şüpheliyi Fatih ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok kritik bir operasyona imza attı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın Asya koluna mensup olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu terörist Abdulmalik A.’nın, sansasyonel eylem için Türkiye’ye gönderileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik ve istihbarat birimleri, A.’nın adım adım izini sürdü. Takip altındaki zanlı kısa sürede yakalandı.

SİNAGOG VE YAHUDİ OKULLARINA SALDIRACAKTI

Orta Asya kökenli Özbekistan vatandaşının "terör faaliyetleriyle ilgili suç kaydının bulunmadığı" ve o nedenle bir Avrupa ülkesinden Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi. Örgütün önemli bir ismi tarafından saldırı talimatı verilen ve bu gerekçe ile Türkiye'ye gönderilen, gerçekleştirilecek eylemlere katılmayı amaçlayan hücre üyesinin, Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı sinagog ile Yahudi okullarına terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edildi.

EYLEM HAZIRLIĞI E-POSTA AĞINA SIZILARAK DEŞİFRE EDİLDİ

Takip altındaki suça meyilli radikal selefi akımlara mensup kişilerin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına sızılarak deşifre edilen eylemin merkezindeki Özbek asıllı hücre üyesinin, kanlı saldırı için dış bağlantılı yabancı uyruklu bir kişi ile sürekli irtibatta olduğu ve birlikte plan yaptıkları anlaşıldı. Saldırının zamanlamasına ilişkin ayrıntılı bilginin paylaşılmadığı soruşturmada, hedefin Türkiye’de ve merkezi açıklanmayan ülkelerdeki sinagog ve Yahudi okulları olduğu vurgulandı.

EYLEMCİ TUTUKLANDI, ARKASINDAKİLERİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Saldırı planladığı şüphesiyle başlatılan soruşturmada İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir evin bodrumunda gözaltına alınan Orta Asya kökenli teröristin, Türkiye’deki bağlantıları ve irtibatta olduğu kişiler mercek altına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.

22 YIL ÖNCEKİ SALDIRIYI AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan muhtemel DEAŞ saldırılarına ilişkin söz konusu sinagog ve okullarda bir dizi güvenlik tedbiri alındığı ve uyarı yapıldığı ileri sürüldü. Türkiye’de Yahudi topluluğunun ibadet merkezi sayılan sinagoglar, en son 15 Kasım 2003 yılında İstanbul’da hedef alınmış, Beyoğlu ve Şişli ilçe sınırlarında yer alan Neve Şalom ve Betyaakov adlı iki sinagoga El Kaide üyelerince düzenlenen bombalı saldırılarda 20 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.