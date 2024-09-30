Son dakika | Sinan Ateş davasında flaş gelişme! Avukatı mazeret bildirip çekildi, yerine geçen isim dikkat çekti

30 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:38

Son dakika haberi: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikasta uğramasıyla ilgili davanın yeni duruşması bugün görülüyor. Bilirkişi raporuyla iddiaları çürütülen sanıkların savunma yapması beklenirken davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sinan Ateş'in avukatı Ali Yücel mazeret bildirerek davadan çekildi, yerine ise Hüseyin Kaya geçti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş​'in Ankara​'da silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 22 sanıklı davaya bugün devam ediyor. 23 Eylül tarihli bilirkişi raporunda; faillerin öne sürdüğü önemli bir iddia çürütüldü.

Ateş'in Eray Özyağcı'nın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi. Faillerden Eray Özyağcı ve Doğukan Çep​, Ateş'in yanındaki arkadaşı tarafından vurulduğunu öne sürmüştü. Bugünkü duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları bekleniyor.

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Sinan Ateş davasında flaş bir gelişme yaşandı. Sinan Ateş'in avukatı Ali Yücel mazeret bildirerek davadan çekildi, yerine ise Hüseyin Kaya geçti.

Sinan Ateş'in davadan çekilen avukatı Ali Yücel'in yerine geçen Hüseyin Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hukukçusu olarak biliniyor.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Sinan Ateş duruşmasına taraflar bilirkişi raporuna itiraz ettiği için 1 saat ara verildi. Duruşma salonuna basın kartı olmayan basın mensupları da alınmadı. Avukatların sorusu üzerine bilgilendirmede bulunan Mahkeme Başkanı, "Basın kartı olan kişiler ancak basın mensubu olarak kabul ediliyor. Basın kartının kime verilip verilmeyeceğine Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Bizim yetkimiz yok. Biz 'bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız" ifadelerini kullandı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen son duruşmada savcı, 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 11 sanık için ise 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Savcı, sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un olayda, "müşterek fail" olarak yer aldığını belirterek, bu kişilerin Ateş'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsini istemişti.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla hapsi talep edilmişti. Sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın "suça azmettiren" sıfatında olduğunu bildiren savcı, Çep ve Demirbaş'ın, Ateş'e yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istemişti.

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın "iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail" olarak kabul edilmesi yönünde görüş bildiren savcı, bu kişilerin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

Mütalaada, sanık Alper Atay'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.