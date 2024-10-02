Sinan Ateş davasında sona gelindi! Mahkeme kararını açıklayacak

02 Ekim 2024 15:04 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:12

Ankara'da sokak ortasında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada sona gelindi. Mahkeme saat 16.30'da kararını açıklayacak. İşte detaylar...

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş​'in öldürülmesine ilişkin davada sona gelindi. Ankara​ 32. Ağır ceza mahkemesince görülen 22 sanıklı davada son sözler alındı.

Dün duruşmada Ates’in öldürülmesi sonrası polis soruşturmasını yürüten Emniyet Amiri Mustafa Ensar Aykal sanık sıfatıyla ifade verdi. Aykal’ın cinayet öncesinde Sinan Ateş'in konum bilgilerini aynı zamanda sanık olan eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a gönderdiği iddia ediliyordu. Aykal, Demirbaş ile tanışıklığından amirlerinin de haberi olduğunu öne sürdü. Eray Özyağcı ve Doğukan Çep’in avukatları olay sırasında Sinan Ateş'in de silah kullandığını iddia etti. Ateş'in kendini öldürmüş olabileceğini öne sürdü

SANIK AVUKATLARIN SÖZLERİNE HERKES GÜLDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu​ duruşmayı yerinde izlemeyi sürdürdü. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'in yanında yer aldı. Kılıçdaroğlu sanık avukatlarının Sinan Ateş’in kendini vurmuş ya da yanındakilerce vurulmuş olabileceğine yönelik iddialarını gülümseyerek dinledi. Avukatların savunmaları sırasında duruşma savcısı da gülümsedi. Sanık avukatları da, sözlerine gülünmesine tepki gösterdi.

ATEŞ DAVASINDA SONA GELİNDİ

Ankara'da sokak ortasında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada sona gelindi. Mahkeme saat 16.30'da kararını açıklayacak.

İSTENEN CEZALAR

Savcılık mütalaasında 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. 17 sanık hakkındaysa 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.