Sinan Ateş'in ablasının takip edildiğine ilişkin valilikten açıklama: 4 kişinin ifadesi alındı

13 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:35

2022 yılının Aralık ayında Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası da can güvenliğinden endişe ediyor. Bursa'da avukatıyla beraber kafede otururken 2 farklı araç tarafından takip edildiğini söyleyen Selma Ateş, karakola giderek şikayette bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Selma Ateş'in takip edildiğine yönelik iddialara ilişkin Bursa Valiliğinden açıklama geldi. Selma Ateş Kazanç'ın dün annesinin ikametinden çıkarak Yıldırım ilçesindeki belediyeye ait Hünkar Köşkü isimli sosyal tesise arkadaşlarıyla gittiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

4 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINDI

"Selma Ateş Kazanç'ın, burada takip edildiği yönünde Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuştur. Bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacıyla sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesi'nde görevli rehber olduğu, Ülkü Ocakları ile bağlantılarının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazanç’ı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır."

Açıklamada, tahkikatın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.