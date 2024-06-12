Bakan Tunç tarih verdi! Sinan Ateş davası başlıyor

12 Haziran 2024 15:20 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:55

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılımı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin taslak çalışma hazırlandığını söyleyen Bakan Tunç, hayvanların da insanların da korunması gerektiğini belirtip orta yolun bulunması gerektiğini ifade etti.

Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu 22 sanığın 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkacağını dile getiren Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Ayşe Ateş'le yaptığı görüşmede yargıya güvenilmesi gerektiğini, hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi" diye konuştu.

Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU

"Bakanlıklarımızın birlikte yürüttüğü bir taslak çalışması vardı. Bu çalışma Meclis'teki grubumuza gönderildi, değerlendiriliyor. Burada önemli olan orta yolu bulmak. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onların dilleri yok, dertlerini anlatamıyorlar. Onlar bizim can dostlarımız. Bu konudaki kararlılığımız sürüyor. Özellikle son yıllarda yaptığımız düzenlemelerle, hayvanları koruma kanununda yaptığımız değişikliklerle hayvanlara eziyet eden, onları öldürenlerle ilgili cezaların artırılmasıyla ilgili düzenlemeleri hayata geçirdik. Düzenleme sonrası hayvanlara eziyet edenlerle ilgili yargının önüne gelen birçok dava oldu ve hapis cezası aldı sanıklar.

"ORTA YOLU BULACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Hayvanların insanlara zarar verdiği görüntüleri üzülerek izliyoruz. Ölen vatandaşlarımız var, okula gidemeyen çocuklarımız var, namaza gidemeyen vatandaşlarımız var. Dolayısıyla sokakların da korunaklı olması lazım. Hem insanları hem hayvanları korumamız lazım. Sokakta başıboş köpekler birbirlerine de zarar veriyor. Meclis olarak bu konuda orta yolu bulacağımıza inanıyorum.

Belediyelere de bu konuda yetki verilmeli. Görevli kişilerin net şekilde belirlenip yaptırımların belirlenmesi lazım. Barınakların yapımında maddi destek oluşturulmalı. Bu konuda milletvekilleri çalışmalarını gerçekleştirecek ve en doğru kararı vereceklerdir.

SİNAN ATEŞ DAVASI BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanımızın Ayşe Ateş ile yaptığı görüşmede ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu, hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir soruşturma var. Yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti.

1 Temmuz'da duruşma başlıyor. 22 tutuklu sanık var dosyada. Dava açıldı. Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Soruşturması devam eden kişilerle ilgili süreç de devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren deliller mahkemede tartışılacak ve yargımız adaleti tecelli edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da görüşmede bunları ifade edip yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi.

AYŞE ATEŞ'E YÖNELİK TEHDİT

O konuda şikayet varsa bunu ilgili mercilere iletin dedik. Cumhuriyet savcılarımız zaten bunu araştırır. Tehdit, hakaret söz konusuyla gerekli işlem gerçekleşir.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

Yurt dışından, Macaristan'dan talep ettik gizli tanığı. Dosyalarımız Macaristan yetkili makamlarına ulaştı. Orada 40 günlük geçici bir tutuklama kararı verilmişti. Dosyalarımızın tercümesi de ulaştı. Oradan gerekli iade sürecini bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Tarafsız ve bağımsız yargımız en ince detayına kadar konuyu araştırıp soruşturacaktır ve adalet tecelli edecektir."