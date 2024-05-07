Sinan Engin canlı yayında sandalyeden düştü: Stüdyoda kahkaha sesleri yankılandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
07 May 2024 10:00 - Güncelleme : 07 May 2024 10:38
Spor yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında sandalyeden düştü. Ahmet Çakar'ın tepkisi ise dikkat çekti.
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, katıldığı televizyon programında sandalyenin azizliğine uğradı. Sinan Engin, canlı yayında sandalyeden düştü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa süreli panikten sonra stüdyoda herkes kahkahaya boğuldu. Ahmet Çakar, ‘Sinan düştü’ diyerek 'Allahu Ekber" diye bağırdı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com