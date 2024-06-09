Sınava geç kaldı! Polisler müdahale etti

09 Haziran 2024 16:40 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 16:41

3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığı YKS sınavının ikinci oturumu bugün gerçekleşti.

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan bir öğrenci sınava polis ekibince yetiştirildi.

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde sınava girecek aday, geç kalacağını anlayınca Konyaaltı ilçesinde yanından geçen polis ekibini durdurarak yardım istedi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibince Liman Kavşağı'ndan alınan öğrenci, üniversite yerleşkesinde sınava gireceği fakülteye götürüldü.

Sınava yetişen aday, polis aracında yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydederek kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.