Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Sındırgı'da cami ve minareler depremin boyutunu gözler önüne serdi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, cami ve minarelerde büyük hasara yol açtı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 18:56

'in ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır gören bir ve 8 mahalledeki camilerin minareleri yıkıldı.

Sındırgı'da cami ve minareler depremin boyutunu gözler önüne serdi!


Yetkililerden alınan bilgiye göre, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde Kertil, Alakır Elmaalanı, İbiller, Gölcük ve Mandra mahallelerindeki camilerin ağır hasar aldığı tespit edildi. Depremde Yakupbey, Şerifpaşa, Rızaiye, Fatih, Sanayi, Çayır, Çelebiler, Mandra, Kızılgür, Kocakonak ve Alacaatlı mahallelerindeki camilerin ise minarelerinin ağır hasar gördüğü belirlendi.

Sındırgı'da cami ve minareler depremin boyutunu gözler önüne serdi!



Çalışmalar kapsamında Mandra Mahallesi Camii tamamen yıkıldı. Çelebiler, Mandra, Kızılgür, Kocakonak, Alacaatlı, Rızaiye, Fatih ve Cüneyt mahallelerindeki cami minareleri de kontrollü şekilde yıkılarak kaldırıldı.

Kertil, Şahinkaya ve Alakır mahallelerindeki cami lojmanları da ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının ardından cami ve minarelerde yıkım ve güçlendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erciyes Dağı'nın karı eridi! Akıllara o söz geldi
ETİKETLER
#deprem
#hasar
#balıkesir
#cami
#minare
#Sındırgı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.