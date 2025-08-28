Erciyes Dağı'nın karı eridi! Akıllara o söz geldi

Kayseri'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Erciyes'teki karı da eritti. Karların erimesiyle beraber vatandaşlar arasında yaygın olarak kullanılan "Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim" deyimi gündeme geldi. Kayserili vatandaşlar, alacaklı oldukları kişilere seslenerek, paralarını talep etti.

Esnaflık yapan Mehmet Demirdoğan, "Kayserililer arasında yaygın olan 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' deyimi bu yaz da gerçek oldu. Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte Erciyes'te kar kalmadı. Bu da borçluların yüzünü güldürdü. Bana borcu olan müşterilerimin paramı geri getirmesini istiyorum" dedi.