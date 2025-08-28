Gram altında rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Altının gram fiyatı dün günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 482 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan gram altın, kısa sürede yükseliş ivmesi kazanarak 4 bin 497 liraya kadar çıktı ve tarihi zirvesini gördü.

ONS ALTIN 3.400 DOLARI AŞTI

Uluslararası piyasalarda da ons altın yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Şu anda 3 bin 406 dolardan alıcı bulan ons, 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Uzmanlar, bu seviyenin kritik eşik olarak kabul edildiğini vurguluyor.

Ekonomistler, küresel belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin altına olan talebi güçlendirdiğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarına yönelik beklentilerin, ons altının yönünde belirleyici faktör olmaya devam ettiği ifade ediliyor.

GRAM ALTINDA 4.500 TL DİRENCİ

Yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle rekor seviyeye çıkan gram altın için 4 bin 500 lira kısa vadeli direnç noktası olarak değerlendiriliyor.

Piyasalarda diğer altın türlerinin güncel fiyatları ise şöyle: