Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Gram altında rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Gram altın, gün içinde 4 bin 497 TL seviyesine yükselerek tarihi rekorunu kırdı. Küresel piyasalarda ise ons altın 3 bin 406 dolara çıkarak son üç haftanın en yüksek noktasına ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 15:30

Altının gram fiyatı dün günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 482 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan , kısa sürede yükseliş ivmesi kazanarak 4 bin 497 liraya kadar çıktı ve tarihi zirvesini gördü.

Gram altında rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

ONS ALTIN 3.400 DOLARI AŞTI

Uluslararası piyasalarda da ons altın yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Şu anda 3 bin 406 dolardan alıcı bulan ons, 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Uzmanlar, bu seviyenin kritik eşik olarak kabul edildiğini vurguluyor.

Ekonomistler, küresel belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin altına olan talebi güçlendirdiğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarına yönelik beklentilerin, ons altının yönünde belirleyici faktör olmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Gram altında rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

GRAM ALTINDA 4.500 TL DİRENCİ

Yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle rekor seviyeye çıkan gram altın için 4 bin 500 lira kısa vadeli direnç noktası olarak değerlendiriliyor.

Piyasalarda diğer altın türlerinin güncel fiyatları ise şöyle:

  • Çeyrek altın: 7.363 TL
  • Cumhuriyet altını: 29.316 TL
  • Tam altın: 29.296 TL
  • Gremse altın: 73.466 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap
Mesai saatlerinde büyük değişiklik: 4 günlük çalışma dönemi başlıyor
Hal Yasası’nda büyük değişiklik! Bunu yapmayan marketlere ceza kapıda: İşte yeni düzenlemenin detayları
ETİKETLER
#gram altın
#Gram Altın Fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.