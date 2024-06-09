Sındırgı'da trafik kazası: Ölü ve yaralı var!

09 Haziran 2024 23:14 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 23:19

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kınık kırsal Mahallesi'nde öğlen saatlerinde, Muzaffer E. kontrolündeki 10 FD 605 plakalı araç, virajı alamayıp uçuruma sürüklenerek takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve acil müdahale ekipleri araç içerisinde bulunan Muzaffer E. ve Gültekin Ersöz'ün araçtan çıkarılması için çalışma gerçekleştirdi. Muzaffer E. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Gültekin Ersöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.