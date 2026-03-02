İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Sınır Güvenliği Toplantısı’na başkanlık etti. Bu kritik toplantıda, bölgede yaşanan son gelişmeler ve yaşananların küresel etkileri kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sınır Güvenliği Toplantısı'nda neler konuşuldu? Fuat Uğur kritik toplantının detaylarını aktardı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında bir Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Hudut güvenliğinin en üst seviyede muhafazası ele alındı. Düzensiz göç hareketliliğine karşı ilave tedbirler konuşuldu. Kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gündeme geldi. Sahadaki kapasitenin artırılması müzakere edildi.

FUAT UĞUR DETAYLARIYLA ANLATTI

Gazeteci Fuat Uğur da TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, sınır güvenliği toplantısında konuşan konuları detaylarıyla anlattı.

SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?

İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığındaki Sınır Güvenliği Toplantısı’nda gündeme gelen konular;