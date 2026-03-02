Sınır Güvenliği Toplantısı'nda neler konuşuldu? Fuat Uğur kritik toplantının detaylarını aktardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Sınır Güvenliği Toplantısı’na başkanlık etti. Bu kritik toplantıda, bölgede yaşanan son gelişmeler ve yaşananların küresel etkileri kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.
Gazeteci Fuat Uğur da TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, sınır güvenliği toplantısında konuşan konuları detaylarıyla anlattı.
İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığındaki Sınır Güvenliği Toplantısı’nda gündeme gelen konular;
Sahadaki kapasitenin artırılması