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Sınır hattında DEAŞ, PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 11:17 - Güncelleme : 23 May 2024 11:18
Sınır hattında DEAŞ, PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan koordineli operasyonda 10 FETÖ ve 1 PKK ile 1 DEAŞ şüphelisi olmak üzere 12 terör örgütü üyesi yakalandı.

Türk güvenlik güçleri terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde koordineli operasyon yürütüyor.

SINIR BÖLGESİNDE YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

Sınır hattında DEAŞ, PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı - 1. Resim

Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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