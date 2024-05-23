Sınır hattında DEAŞ, PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

23 May 2024 11:17 - Güncelleme : 23 May 2024 11:18

Türk güvenlik güçleri terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde koordineli operasyon yürütüyor.

SINIR BÖLGESİNDE YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.