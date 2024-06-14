Sınır ötesinde terörist temizliği! 3 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 13:06 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:07
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL'
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: tgrthaber.com