Sınır ötesinde terörist temizliği! 3 PKK'lı öldürüldü

14 Haziran 2024 13:06 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:07

Terör örgütlerinde çözülme sürüyor! 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütlerinde çözülme sürüyor! 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL'

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."