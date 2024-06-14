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Sınır ötesinde terörist temizliği! 3 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 13:06 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:07
Sınır ötesinde terörist temizliği! 3 PKK&#039;lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

'HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL'

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Kaynak: tgrthaber.com
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