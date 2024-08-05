Sinop'ta feci kaza! Kontrolü kaybetti, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

05 Ağustos 2024 09:06 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:10

En mutlu günlerinde korkunç kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti

En mutlu günlerinde korkunç kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti

İnanılmaz kaza! Taklalar atan araç bahçeye uçtu, arabadan çatıya fırlayan bir kişi hayatını kaybetti

İnanılmaz kaza! Taklalar atan araç bahçeye uçtu, arabadan çatıya fırlayan bir kişi hayatını kaybetti

Sinop'tan Kastamonu'ya doğru seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı otomobil, Boyabat-Hanönü arasında bulunan Gökçeağaçsakızı köyü mevkiinde feci bir kaza yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ve Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.