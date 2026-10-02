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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:20

Sinop'ta tekne faciası: Kaybolan ikinci polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı

Sinop'un Lala köyü açıklarında iki gün önce balıkçı teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan polis memuru Numan Şen'den acı haber geldi. Dalgıç polislerin (kurbağa adamlar) sonar cihazıyla yürüttüğü yoğun arama-kurtarma çalışmaları neticesinde Şen'in cansız bedenine kıyıdan 500 metre açıkta ulaşıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:20

'un Lala köyü açıklarında, iki gün önce meydana gelen olayda, balıkçı teknesinin alabora olması nedeniyle kaybolan polis memurlarından Orhan Gazi Yetiş'in cansız bedenine olay günü ulaşılmış, aynı teknedeki polis memuru Numan Şen'in bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştı. 

Sinop'ta tekne faciası: Kaybolan ikinci polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı

Bu çerçevede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki 4 dalgıç polis de çalışmalarda yer almak için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polislerle birlikte Sinop Emniyetine yardım etmek için görevlendirilmişti.

Sinop'ta tekne faciası: Kaybolan ikinci polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı

SONAR CİHAZIYLA TESPİT EDİLDİ: 7 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD'ın da destek verdiği çalışmalarda, Şen'in cesedi dalgıç polisler tarafından kullanılan sonar cihazıyla tespit edildi. Kaybolan polisin cenazesine kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede yer alan 7 metrelik derinlikte ulaşıldı. Şen'in cesedi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sinop'ta tekne faciası: Kaybolan ikinci polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı
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#sinop
#Samsun İl Emniyet Müdürlüğü
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
#Orhan Gazi Yetiş
#Numan Şen
#Gündem
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