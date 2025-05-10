Sinop'ta tur otobüsü devrildi! Feci kazada 2'si ağır 18 yaralı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsü, otomobile çarparak devrildi. Korkunç kazada, 2’si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Lala-Erfelek yolu Aloğlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir firmaya ait öğrencileri taşıyan tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 18 YARALI

Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.