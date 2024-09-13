Sinsice yaklaştı, belindeki bıçağı polise sapladı! Korku dolu anlar kamerada

13 Eylül 2024 09:04 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:18

Diyarbakır’da sokakta nöbet tutan polis, bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin yaralanma anı ve arkadaşlarının duruma müdahalesi kameraya yansıdı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde nöbet tutan polislere yaklaşan M.A. bıçaklı saldırıya uğradı. Nöbet tutan polislere yaklaşan saldırgan bir polise bıçak salladı. O anlar kameraya yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırgan, daha sonra kaçmaya çalıştı ancak polisler peşinden koşarak havaya doğru ateş etti. M.A., polis ekiplerince yakalanırken, hafif yaralı polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.