Sır gibi olay! Kayıp ihbarı yapılmıştı: Kafası parçalanmış halde bulundu

26 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:50

Çorum'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi evinde ölü bulundu. Maktülün kafasının parçalandığı görüldü. Evde bulunan köpek ise barınağa götürüldü.

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Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'taki evinde köpeğiyle yaşayan Ahmet Selim Vural'dan bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ekiplerince Vural'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bir yakını ile ikamete giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Vural'ı kafası parçalanmış halde ölü olarak buldu.

Vural'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BARIĞANA TESLİM EDİLDİ

Evde bulunan Vural'a ait köpek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.