Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

28 Ocak 2025 12:24 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:48

Son dakika haber: Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Payzız, soruşturmayı yeni öğrendiğini ve içeriğine dair bir detay bilmediğini belirtti.

Gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın gerekçesinin 'terör propagandası' olduğunu öne süren Payzın, soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini belirtti.

"ŞİMDİ ÖĞRENDİM!"

Payzın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet bana da terör propagandası açılmış... Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz"