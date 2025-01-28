Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ocak 2025 12:24 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:48
Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haber: Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Payzız, soruşturmayı yeni öğrendiğini ve içeriğine dair bir detay bilmediğini belirtti.

Gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın gerekçesinin 'terör propagandası' olduğunu öne süren Payzın, soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini belirtti.

Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı - 1. Resim

"ŞİMDİ ÖĞRENDİM!"

Payzın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet bana da terör propagandası açılmış... Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz"

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...