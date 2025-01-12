Şırnak'ta şaşırtan görüntü: Dev bulutun mantara benzerliği dikkat çekti
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 10:34
Şırnak'ın Uludere ilçesinde havaların soğumasıyla kar yağışı etkili oldu. Andaç köyünde yüksek dağ zirvelerinde dev mantara benzeyen bulut görenleri şaşırttı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde havaların değişmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde yüksek dağ zirvelerinde dev mantar görünümlü bulut görüldü. Bölge halkı tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.
DEV BULUT ŞÖLENİ
Kış aylarında havaların soğumasıyla beraber yüksek dağlarda kar etkili oldu. Kar sonrası dev bulut görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı