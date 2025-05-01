Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorlardan kritik açıklama

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Önder'in ağır bir süreçten geçtiğini belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Her zaman doktorlar olarak ümidimiz var ama hayati riski devam ediyor" dedi.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 15 Nisan akşamı Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyat edilen ve aort damarı dikilen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Önder'in tedavi sürece ilişkin konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar dileyen Doç. Dr. Güner, "Aslında İstanbul’da sunulan özel kamu birlikteliğiyle beraber sağlık hizmetinin ne kadar üst düzeyde olduğunu Sırrı Bey’in operasyonuyla aslında gördük. Hızlı bir şekilde, 3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz ve doğru hastane seçimiyle ilgili kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR"

Önder'in ağır bir operasyon geçirdiğini belirten Güner, "Ağır bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir. Takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. En hızlı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor. Zor bir operasyondan çıktı, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.