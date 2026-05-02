HABERİN ÖZETİ Şişli'de kan donduran cinayet! Kaynana, gelinini öldürdü Şişli'de bir evde yaşanan tartışma sonucu kayınvalide, gelini Burçin Şahin'e silahla ateş ederek ölümüne neden oldu. Olay, saat 13.30 sıralarında Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Gelini Burçin Şahin (25) ile kaynanası Menekşe Karabacak (58) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kayınvalide Menekşe Karabacak, gelini Burçin Şahin'e art arda silahla ateş etti. Burçin Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kayınvalide Karabacak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Feriköy Kurtuluş Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, gelini Burçin Şahin (25) ile birlikte yaşayan kaynana Menekşe Karabacak (58) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Karabacak, gelinine birkaç kez art arda silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Burçin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayınvalide Menekşe Karaböcek’in ise olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.