Şişli'de korkutan saldırı: Restoran kurşunlandı!
İstanbul Şişli’de bir restorana yaya olarak gelen saldırgan camlara ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı…
Şişli’de bir şahıs, restorana silahlı saldırı düzenledi. Yaralanan olmazken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli Esentepe Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi.
CAMLARA ATEŞ EDİP KAÇTI
İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, yaya olarak geldiği restoranın camına tabancayla ateş etmeye başladı. Saldırının ardından şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri mermi izlerini ve delilleri topladı.
CAN KAYBI YOK
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.