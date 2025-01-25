Şişli'de korkutan saldırı: Restoran kurşunlandı!

25 Ocak 2025 00:14 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 00:15

İstanbul Şişli’de bir restorana yaya olarak gelen saldırgan camlara ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı…

Şişli’de bir şahıs, restorana silahlı saldırı düzenledi. Yaralanan olmazken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli​ Esentepe Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi.

CAMLARA ATEŞ EDİP KAÇTI

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, yaya olarak geldiği restoranın camına tabancayla ateş etmeye başladı. Saldırının ardından şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis​ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri mermi izlerini ve delilleri topladı.

CAN KAYBI YOK

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.