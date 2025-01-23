Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polis aracına çarptı, yakalanınca özür diledi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:54

Bursa’da trafik kontrolü yapan ekiplerden kaçmaya çalışan bir şüpheli, gece yarısı ortalığı birbirine kattı. Uzun süren kovalamacanın ardından kaçacak yeri kalmayan sürücü, ekip aracına çarpınca durdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yapılan kontrolde 52 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Alkollüydüm, özür dilerim abi" dedi.