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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polis aracına çarptı, yakalanınca özür diledi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:54

Bursa’da trafik kontrolü yapan ekiplerden kaçmaya çalışan bir şüpheli, gece yarısı ortalığı birbirine kattı. Uzun süren kovalamacanın ardından kaçacak yeri kalmayan sürücü, ekip aracına çarpınca durdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yapılan kontrolde 52 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Alkollüydüm, özür dilerim abi" dedi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda; alkol uygulaması yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. İlk önce kontrol noktasında duran sürücü, daha sonrasında gaza basarak kaçtı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polis aracına çarptı, yakalanınca özür diledi - 1. Resim

KAÇARKEN EKİP ARACINA ÇARPTI

Uygulamadan kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, aracı Selimiye Mahallesi 1. Kara Osman Sokak üzerinde yakaladı. Halen kaçmaya çalışan şüpheli, ekip aracına çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polis aracına çarptı, yakalanınca özür diledi - 2. Resim

"ALKOLÜM VARDI, ÖZÜR DİLERİM BE ABİ"

Kaza sonrası yakalanan şüpheli Tuncer Doğan B.'nin 0.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ters kelepçe yapılan şüpheli şahıs, "Alkolüm vardı, özür dilerim be abi" dedi.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polis aracına çarptı, yakalanınca özür diledi - 3. Resim

35 BİN TL CEZA, 2 YIL EHLİYETİNE EL KONULDU

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tuncer Doğan B.'nin yürümez haldeki aracı otoparka çekildi. Sürücüye toplamda 35 bin 483 lira para cezası kesilirken, ehliyetine ise 2 yıl el konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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