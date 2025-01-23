Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polis aracına çarptı, yakalanınca özür diledi
Bursa’da trafik kontrolü yapan ekiplerden kaçmaya çalışan bir şüpheli, gece yarısı ortalığı birbirine kattı. Uzun süren kovalamacanın ardından kaçacak yeri kalmayan sürücü, ekip aracına çarpınca durdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yapılan kontrolde 52 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Alkollüydüm, özür dilerim abi" dedi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda; alkol uygulaması yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. İlk önce kontrol noktasında duran sürücü, daha sonrasında gaza basarak kaçtı.
KAÇARKEN EKİP ARACINA ÇARPTI
Uygulamadan kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, aracı Selimiye Mahallesi 1. Kara Osman Sokak üzerinde yakaladı. Halen kaçmaya çalışan şüpheli, ekip aracına çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"ALKOLÜM VARDI, ÖZÜR DİLERİM BE ABİ"
Kaza sonrası yakalanan şüpheli Tuncer Doğan B.'nin 0.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ters kelepçe yapılan şüpheli şahıs, "Alkolüm vardı, özür dilerim be abi" dedi.
35 BİN TL CEZA, 2 YIL EHLİYETİNE EL KONULDU
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tuncer Doğan B.'nin yürümez haldeki aracı otoparka çekildi. Sürücüye toplamda 35 bin 483 lira para cezası kesilirken, ehliyetine ise 2 yıl el konuldu.