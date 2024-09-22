Şişli'de silahlar çekildi, iki grup birbirine girdi! İstanbul'un göbeğinde dehşet
Şişli'de Silah ve pompalı tüfekle yapılan saldırıda baba, oğul ve bir kişi yaralandı. Çıkan kavga büyürken sokak savaş alanına döndü! Saldırganlar izini kaybederken polisler ise zanlıları aramaya başladı.
Şişli'de, iki grup arasında meydana gelen silah ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada 3 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kısa süreliğine yatıştı.
SİLAHLARLARLA GERİ DÖNDÜLER
Ancak, olay yerinden uzaklaşan grup üyeleri daha sonra silahlanarak tekrar geri döndü. Tartıştıkları diğer grubu gören saldırganlar yanlarında getirdikleri pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı.
Saldırı sonucunda bir baba, oğlu ve bir kişi daha yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlattı.
Olayın görgü tanıklarından Ali Faruk Koçerlioğlu, "Sokağın arasında arbede yaşandı. Bıçakları vardı, arbede büyüdü. Sonra birkaç kişi geldi, tartıştıklarını yaraladılar." dedi.