Şişli'de silahlar çekildi, iki grup birbirine girdi! İstanbul'un göbeğinde dehşet

22 Eylül 2024 18:28 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 18:32

Şişli'de Silah ve pompalı tüfekle yapılan saldırıda baba, oğul ve bir kişi yaralandı. Çıkan kavga büyürken sokak savaş alanına döndü! Saldırganlar izini kaybederken polisler ise zanlıları aramaya başladı.