Sivas Yıldız Dağı otel patlamasında yeni gelişme: 4 kişiden 1'i taburcu edildi

22 Ocak 2025 10:14 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:19

Sivas’ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi. Diğer yaralı vatandaşlarımızın tedavisine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği bildirildi.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde dün bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada sıcak gelişme yaşandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 4 kişiden 1’i tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayak sporcularından Beril Çevik (20), Sivas​ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Patlamada yaralanan antrenör Kibar Genç'in (30) tedavisi Numune Hastanesi'nde, antrenör Nihan Erdiler (30) ile sporcu Buse Dilara Yalman'ın (25) tedavileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem tedavisi devam eden yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcuların dinlenme odasında, dün, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı patlama​ meydana gelmiş, patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralanmıştı.