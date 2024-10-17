Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası korkutan açıklama: 7 şiddetini bulabilecek faylar mevcut

17 Ekim 2024 13:27 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:45

Sivas’ta bugün meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanlarından peş peşe açıklamalar geldi. Sivas'ta asırlardır ölü olan fayın harekete geçtiğini duyuran Serkan İçelli korkutan deprem sonrası "Sivas çevresi için daha uzun ve tehlikeli faylarımız mevcut. 7 şiddetini bulabilecek faylar mevcut. Tedbirli olmakta fayda var" dedi.

Sivas​'ta saat 11.29 sıralarında meydana 4.7 büyüklüğündeki deprem​ korkuttu. Depremin ardından peş peşe 3 deprem daha meydana geldi. Çavre illerden de hissedilen depremler vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu.

Korkutan depremin ardından deprem uzmanlarından da peş peşe açıklamalar geldi. Deprem Uzmanı Serkan İçelli​, Sivas depremiyle ölü fayın harekete geçtiğini belirterek, "Saat 11.30 da 4.7 şiddetinde bir deprem oldu. Bu deprem 13 Ağustos’ta yırtılmış olan fayın üzerinde gerçekleşti. Biraz daha kuzeydoğusuna doğru Akpınar köyüne doğru bir atım oldu. 4.7, 4.1 ardından 3.7 gibi bir artçısı geldi. Bu artçı kümelenmelerine bakacağız" dedi.

"ÖLÜ FAY HAREKETE GEÇTİ"

"Bu fayın daha büyük bir deprem üretmesini bekleyemeyiz" diyen İçelli sözlerini şöyle sürdürdü; "Daha fazla 5, 5.5 gelebilir. Böyle yıkıcı depremler üretemez. Zaten ölü diye tabir ettiğimiz eski bir fay. Bu eski fay harekete geçti. Yırtılmayan yerde tekrar yırtılmış oldu. Burası oldukça rahatladı diyebiliriz. Yine 5 ve 5.5’i aynı fay üzerinde bekleyebiliriz. Çok panik yapacak bir durum yok"

"7 ŞİDDETİNİ BULACAK FAYLAR VAR"

Korkutan deprem sonrası uyarılarını sıralayan İçelli "Sivas çevresi için daha uzun ve tehlikeli faylarımız mevcut. 7 şiddetini bulabilecek faylar mevcut. Tedbirli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

SİVAS’TA FAY HATTI BULUNUYOR MU?

Sivas, Türkiye’nin önemli deprem bölgelerinden biri olmasına rağmen doğrudan birinci derece aktif fay hattı üzerinde bulunmuyor. Ancak Sivas çevresinde aktif fay hatları mevcuttur.

SİVAS’TA DEPREM RİSKİ EN FAZLA OLAN YERLER

Sivas merkez, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla, Divriği, 3.derece riskli deprem bölgesinde bulunuyor.

SİVAS’I ETKİLEYEN EN YAKIN FAY HATTI HANGİSİDİR?

Sivas’ı etkileyen en yakın aktif fay hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğu uzantısıdır.