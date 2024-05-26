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Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
26 May 2024 20:34 - Güncelleme : 26 May 2024 20:35
Sivas&#039;ta korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı 

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen feci kazada, 1 kişi öldü 2 kişi yaraladı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, korkunç kaza D-100 karayolu üzerinde Suşehri-Tokat istikametinde meydana geldi. 49 ACC 648 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü R.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın devrilmesine sebep oldu.

Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı  - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü R.T. ve yolcu F.T. yaralanırken, Hanım Temel hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı  - 2. Resim

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Kaynak: TGRT Haber
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