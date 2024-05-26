Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı 

26 May 2024 20:34 - Güncelleme : 26 May 2024 20:35

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, korkunç kaza D-100 karayolu üzerinde Suşehri-Tokat istikametinde meydana geldi. 49 ACC 648 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü R.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın devrilmesine sebep oldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü R.T. ve yolcu F.T. yaralanırken, Hanım Temel hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.