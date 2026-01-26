Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi mi yapıldı? Açıklama geldi

Mardin Nusaybin'de düzenlenen DEM Parti grup toplantısının ardından yürüyüşe geçen kalabalığın içindeki bir kesimin Türk bayrağına saldırısının gündemdeki sıcaklığı sürerken bu provokasyon bağlı bir başka olayın da Sivas'ta yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yapıldı. Sarsıcı iddianın yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaparak iddianın dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

"GÖRÜNTÜLER GÜNCEL DEĞİL"

Merkezin açıklamasında "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddiası dezenformasyon içermektedir. Söz konusu görüntüler güncel değildir." denildi.

Açıklamanın devamında görüntülerin 2024 yılına ait olduğu ve bağlamından koparıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir."