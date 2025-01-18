Sivas'ta tedirgin eden olay! Esrarengiz koku tüm mahalleyi sardı! AFAD olay yerinde...

18 Ocak 2025 15:35 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:47

Sivas merkezde aylardır çözülemeyen gizemli koku vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Tüm mahalleyi saran mazota benzeyen kokudan dolayı, AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonucu herhangi kimyasal veya nükleer sızıntı izine rastlamadı.

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Sivas’ta yaklaşık 2 aydır hissedilen esrarengiz koku mahalle sakinlerini korkutuyor. Mazota benzeyen kokudan dolayı, kimyasal sızıntı ihtimaline karşı AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonucu bölgede kimyasal veya nükleer sızıntı izine rastlamadı.

"YOĞUN KOKUDAN DOLAYI EVLERİMİZDE DURAMIYORUZ"

Mahallede ikamet edenler ve iş yeri bulunanlar, kokudan dolayı ev ve iş yerlerinde duramaz hale geldiklerini belirttiler. Asım Murat Kadıoğlu yaptığı açıklamada, “Doğalgaz kokusunu andırıyor. İnsanın genzini tıkayan kimyasal bir koku geliyor aynı zamanda. Bu durum mahallemizde birkaç sefer daha oldu. Şimdi gelen ekiplerde durumu araştırıyorlar. Yukarıdan gelen yoğun bir koku var. Atık bir şey mi atıldı tam olarak bilmiyoruz. İnsanın nefesini tıkayan keskin bir koku geliyor. Amonyak, mazota benzeyen bir koku hissediyoruz. Daha önce belediye ve doğalgaz ekiplerini de aradık ama herhangi bir şey yapılmadı. Yoğun kokudan dolayı evlerimizde duramıyoruz." dedi.

Hüseyin Avşar ise açıklamasında kokunun rögarlardan geldiğini belirterek, "Bu kokunun üçüncü defa ortaya çıkışı. Kesin bir neden ve çözüm yok. Aileler çocuklarını alarak dışarı çıkıyorlar. Doğalgaz kokusu zannettik, ekipler gelip ilgilendiler. Kendileriyle alakalı olmadığını, rögardan geldiğini söylediler. Çözümünün bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.