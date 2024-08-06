Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

06 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:21

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabahın erken saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

KAMYONET TRAKTÖRE DALDI

M.B. (58) yönetimindeki 59 RP 755 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki 58 HB 611 plakalı buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin (63) kullandığı 58 ABP 075 plakalı otomobil de kamyonete arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü M.B, otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.