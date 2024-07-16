Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştılar! "Çatışmadayım hayatım ararım seni"

16 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:36

Eskipazar ilçesinde geçen hafta bir düğünde yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya sitelerinde Eskipazar ilçesinde bir düğünde silahla ateş edildiğine dair görüntülerin yayımlandığını tespit etmesi üzerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince birlikte çalışma başlattı.

6 KİŞİNİN BAŞINI YAKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, düğünde silah kullandığı tespit edilen 1 kişiye 4 bin 538 TL,4 şahsa ise ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında işlem yapıldı.

Yönetmelik gereği her birine 8 bin 322 TL olmak üzere toplam 33 bin 288 TL, düğün sahibine ise emre aykırı davranıştan 2 bin 52 TL idari para cezası olmak üzere 6 kişiye ceza kesildi.

Olayda, 3 kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı.