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Sobayı tutuşturayım derken canından oluyordu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Aralık 2024 20:27 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 20:29
Sobayı tutuşturayım derken canından oluyordu!

Bursa’da benzinle soba tutuşturan genç yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç adamı hastaneye kaldırdı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa​'nın İnegöl ilçesinde benzinle sobayı tutuşturmaya çalışan genç​, yüzünden yaralandı. Olay, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Sobayı tutuşturayım derken canından oluyordu! - 1. Resim

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Cihad M. (20), sobayı tutuşturmak için içine benzin döktü. Çakmakla yaktığı sırada benzinin parlaması ile yüzünden yaralanan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan ilk tedavisinin ardından yanık​ ünitesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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