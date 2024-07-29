Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın büyük korku yaşadı

29 Temmuz 2024 14:52 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:04

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 63. Sokak'ta meydana gelen olayda, sabah işe gitmek için evden çıkan kadın dehşeti yaşadı. Köpeğin kendisine doğru koştuğunu gören kadın panikle kaçmaya başladı.

Büyük korku yaşayan kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Kadının üzerine koşan köpek, kadın yere düşünce herhangi bir zarar vermeden oradan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"MÜMKÜN DEĞİL BURADAN GEÇMEMİZ"

Belirli bir saatten sonra köpeklerden dolayı sokakta yürümenin zorlaştığını ifade eden çevre sakini Osman Şahinler, “Bu olay sadece bize denk gelen. Burada bir grup köpek var, devamlı bunu yaşıyoruz. Motorcuların arkasından, kadınların arkasından koşuyor. Bir grup var burada en son kameraya da yansıdı. Biz de fark ettik içerideki güvenlik arkadaşımız kadına da yardımcı oldu. Sürekli oluyor bu. Hele gece ıssız olduğu zaman sürekli yaşanan bir şey. Issız olduğu zaman hele saat 20.00'den sonra mümkün değil buradan geçmeniz" dedi.