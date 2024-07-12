AK Parti'den başıboş sokak köpekleri için 17 maddelik kanun teklifi! Ötanazi detayı dikkat çekti

12 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:55

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’'ne ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle:

"HER KESİMDEN GÖRÜŞ ALDIK"

"Sivil toplum örgütleri, veterinerler, sanatçılar, mağdur aileler, çocuklarımız, belediye başkanlarımız gibi her kesimin görüşlerini, önerilerini, şikayetlerini ve beklentilerini aldık. Bir rapor haline getirildi. Hem bize sunuldu hem Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Yasa teklifimiz olgunlaştı ve belli metinler ortaya çıktı. İnşallah 17 maddelik bu yasa teklifiyle beraber öncelikle önümüzdeki hafta komisyonumuzda, daha sonraki haftalarda genel kurul çalışmalarıyla bunu tamamlamış olacağız.

GÖREVİNİ İHMAL EDEN BELEDİYE BAŞKANLARINA HAPİS

Kanunun açık emrine rağmen büyükşehirlerde kesinleşmiş bütçe büyüklüğünün binde 3'ü, ilçelerimizde de binde 5'ini barınaklara ayrılması gerekirken bu bütçeyi ayırmayan, gerekli çalışmayı yapmayan mahalli idarelerimiz de var. Bu uygulamayı yapmayanlara 6 aydan 2 yıla kadar yaptırım öngören hapis cezası yaptırımı var. Kanun size bunu emrediyor.

SAHİPLENDİĞİ HAYVANI SOKAĞA ATANA 60 BİN TL CEZA

Bir hevesle sahiplendiği köpeği sokağa bırakan ve sahipsiz bırakanlar var. Bunu da yaptırıma tabi tutacağız. Sahiplendiği köpeği bırakanlara hayvan başına 60 bin TL idari para cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın barınaklardaki ameliyathanelerin nitelikli hale getirilmesi noktasında güçlü desteğini kanun metnimize ekledik. İnşallah kanundan sonra bakanlığın çıkaracağı ikincil düzenlemelerle bunun uygulanması noktasında bir çabayı ortaya koyacaktır.

Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kanunumuz hayırlı uğurlu olsun."