05 May 2024 22:23 - Güncelleme : 05 May 2024 22:26
Sokak ortasında dehşet saçtı! İlk ortağını, sonra kendini vurdu
Bayrampaşa’da sokak ortasında korkunç bir kavga yaşandı. Bir erkek, eski iş ortağı olduğu kadını silahla yaraladı ve ardından kendisine de ateş açarak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, saat 19.00 sıralarında gerçekleşen olayda, bir kadının eski ortağı tarafından saldırıya uğradı.
İddialara göre, saldırganın arabayla yaklaştığını fark eden kadın, bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla saldırıya geçti.
Saldırgan da silahını çekerek kendisini savundu. Olayda her iki taraf da ağır yaralandı ve olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: TGRT Haber