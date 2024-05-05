Sokak ortasında dehşet saçtı! İlk ortağını, sonra kendini vurdu 

05 May 2024 22:23 - Güncelleme : 05 May 2024 22:26

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, saat 19.00 sıralarında gerçekleşen olayda, bir kadının eski ortağı tarafından saldırıya uğradı.

İddialara göre, saldırganın arabayla yaklaştığını fark eden kadın, bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla saldırıya geçti.

Saldırgan da silahını çekerek kendisini savundu. Olayda her iki taraf da ağır yaralandı ve olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.