Sokak ortasında dehşet yaşandı: Yabancı uyruklu şahsı kayınpederi bıçakladı

19 May 2024 18:30 - Güncelleme : 19 May 2024 18:34

Sultanbeyli’de yabancı uyruklu bir şahıs, husumetli olduğu kayınpederi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Sultanbeyli Sakarya Caddesi Abdurrahmangazi Mahallesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi ile husumetli olduğu kayınbiraderleri M.Ç. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri Hüseyin Birkavi’ye elindeki bıçakla saldırdı. Kolundan, boynundan ve sırtından yaralanan Hüseyin Birkavi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri şüphelileri olay yerinde yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.