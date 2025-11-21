Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sokak ortasında genç kızın üzerine çullandı! Zorla kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı: Dehşet anı kamerada

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde hava almak için kapının önüne çıkan 23 yaşındaki eczane çalışanı D.Ö., bir anda saldırıya uğradı. Şüpheli T.K., genç kadının kıyafetlerini zorla çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün çığlıkları eczaneyi ayağa kaldırdı. Genç kızın imdadına arkadaşı yetişti.

’da, eczanede çalışan D.Ö. (23) isimli kadın, hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli T.K.'nin (31) saldırısına uğradı.

Sokak ortasında genç kızın üzerine çullandı! Zorla kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı: Dehşet anı kamerada

Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı, yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli T.K., tutuklandı.

GENÇ KADINA SALDIRDI

Olay, 30 Ekim’de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu. Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında genç kızın üzerine çullandı! Zorla kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı: Dehşet anı kamerada

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.’nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı. Olayın şokunu yaşayan kadının, “Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı” dediği de duyuldu.

Sokak ortasında genç kızın üzerine çullandı! Zorla kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı: Dehşet anı kamerada

10 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokak ortasında genç kızın üzerine çullandı! Zorla kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı: Dehşet anı kamerada
