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Sokak ortasında kadın cinayeti! Kaçarken yere düşen eşine kurşun yağdırdı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 15:25 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:25

İstanbul Arnavutköy'de tartıştığı eşinden kaçmaya çalışan kadın ayağı takılıp yere düştü. Sokak ortasında süren tartışma kadının yere düşmesinin ardından silah sesleriyle son buldu. Genç kadın cani kocası tarafından düştüğü yerde silahla vurularak katledildi. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler.

Sokak ortasında kadın cinayeti! Kaçarken düştüğü yere düşen eşine kurşun yağdırdı - 1. Resim

 İkili arasında bu sabah ise ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı. Gül, sokak

Sokak ortasında kadın cinayeti! Kaçarken düştüğü yere düşen eşine kurşun yağdırdı - 2. Resim ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

Sokak ortasında kadın cinayeti! Kaçarken düştüğü yere düşen eşine kurşun yağdırdı - 3. Resim

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, vatandaşların ‘dur yapma’ uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı.

Sokak ortasında kadın cinayeti! Kaçarken düştüğü yere düşen eşine kurşun yağdırdı - 4. Resim

Görüntülerin devamında ise Harun Gül’ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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