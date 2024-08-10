Sokak ortasında kadın cinayeti! Kaçarken yere düşen eşine kurşun yağdırdı

10 Ağustos 2024 15:25 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:25

İstanbul'da vahşet! Erva Raziye Asar cinayetinde kan donduran detay: Kendisini kadın olarak tanıtıp kandırmış

İstanbul'da vahşet! Erva Raziye Asar cinayetinde kan donduran detay: Kendisini kadın olarak tanıtıp kandırmış

Erzurum’da kadın cinayeti! Önce eşini vurdu sonra kendini ihbar etti

Erzurum’da kadın cinayeti! Önce eşini vurdu sonra kendini ihbar etti

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler.

İkili arasında bu sabah ise ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı. Gül, sokak

ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, vatandaşların ‘dur yapma’ uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı.

Görüntülerin devamında ise Harun Gül’ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.