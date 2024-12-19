Sokak ortasında kadına bağırdı, mahallenin gençlerinden dayak yedi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 10:53 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:09
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, sokak ortasından tartıştığı kadına bağırmasıyla olanlar oldu. Mahallenin gençleri, kadına bağıran adamı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbulEsenyurt'ta yaşanan olayda; iddiaya göre bir çift sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çift arasındaki tartışma alevlenince çevredekiler müdahale etmek istedi.
ADAMI DARP ETTİLER
Adamın kadına bağırmasıyla olanlar oldu. Mahallenin gençleri çifti ayırmak istedi. Tartışmanın devem etmesi üzerine gençler, adamı darp etti.
Çift arasındaki tartışma ve darp anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı