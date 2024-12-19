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Sokak ortasında kadına bağırdı, mahallenin gençlerinden dayak yedi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 10:53 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:09
Sokak ortasında kadına bağırdı, mahallenin gençlerinden dayak yedi

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, sokak ortasından tartıştığı kadına bağırmasıyla olanlar oldu. Mahallenin gençleri, kadına bağıran adamı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbulEsenyurt​'ta yaşanan olayda; iddiaya göre bir çift sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çift arasındaki tartışma​ alevlenince çevredekiler müdahale etmek istedi.

Sokak ortasında kadına bağırdı, mahallenin gençlerinden dayak yedi - 1. Resim

ADAMI DARP​ ETTİLER

Adamın kadına bağırmasıyla olanlar oldu. Mahallenin gençleri çifti ayırmak istedi. Tartışmanın devem etmesi üzerine gençler​, adamı darp etti.

Çift arasındaki tartışma ve darp anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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