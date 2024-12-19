Sokak ortasında kadına bağırdı, mahallenin gençlerinden dayak yedi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Aralık 2024 10:53 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:09

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, sokak ortasından tartıştığı kadına bağırmasıyla olanlar oldu. Mahallenin gençleri, kadına bağıran adamı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.