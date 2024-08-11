Sokak ortasında kanlı tartışma! O anları kaydeden kadının bile sesi titredi

11 Ağustos 2024 16:37 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:45

Şişli Eskişehir Mahallesinde yaşanan tartışmada H.M.G. ile H.İ.U. birbirine girdi. Büyüyen tartışma sonrasında H.İ.U., belinden çıkardığı tabanca ile dehşet saçtı.

Açılan ateş sonucu H.M.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası H.M.G. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEHŞETİ KAYDEDERKEN SESİ TİTREDİ

Olay yerinde bulunan şüpheli H.İ.U. ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.İ.U. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Sokak üzerinde yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde ilk önce silah sesleri duyulurken, şüpheli şahsın elinde silahla diğer şahsı yaraladığı görülüyor.