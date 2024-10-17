Şoke eden anlar! İnşaatta vincin halatına oturup yandaki inşaata böyle geçti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 12:18 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:27
İstanbul Büyükçekmece’de bir işçi inşaatta kullanılan kule vincin halatına oturarak karşı inşaata geçti. Şaşkına çeviren anlar sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Büyükçekmece’de yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir işçi inşaatta kullanılan kule vincin halatına oturarak yandaki inşaata geçti.
İZLEYENLERİN YÜREĞİ AĞZINA GELDİ
Olay Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Bir binanın inşaatında çalışan işçilerden birisi kule vincin halatına oturup yandaki inşaata geçti. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı