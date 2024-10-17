Güldür Güldür'e geri dönen Ecem Erkek zayıflama sırrını paylaştı!

17 Ekim 2024 12:17 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:17

Güldür Güldür'e geri dönen oyuncu Ecem Erkek, son filmi Gelin Takımı'nın galasına katıldı. Bir hayli zayıfladığı gözlemlenen Ecem Erkek kısa sürede nasıl kilo verdiğinden bahsetti. Özel yöntemler kullandığını belirten Ecem Erkek, beslenme tüyolarını da paylaştı.

Gelin Takımı filmiyle seyircisinin karşısına çıkamaya hazırlanan Ecem Erkek​, fit görüntüsüyle galada beğeni topladı. Zayıflama​ sırrından bahseden Ecem Erkek, "Özel yöntemler" diyerek, tüyoların bir bir sıraladı.

ECEM ERKEK ZAYIFLAMA SIRRINI PAYLAŞTI

Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem erkek verdiği 10 ile katıldığı galada dikkat çekti. Beyaz etek ve siyah takımıyla galaya katılan Ecem Erkek, "nasıl zayıfladınız? sorusuna "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" dedi.

Nasıl zayıfladığıyla ilgili fazla detay vermeyen Ecem Erkek'in uzun zamandır, yağlanma yaşanan 2-3 bölgeye aynı anda uygulanabilen Lipowaves Premier yaptırdığı ortaya çıktı. Ecem Erkek bu uygulamada hem sıcak hem de soğuk havaya maruz kalarak inceliyor.