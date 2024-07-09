Şoke eden anlar! Kadınları sokak ortasında dövdü: Sandalye fırlatıp, boğazına yapıştı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:10
Eskişehir'de bir adam, kız arkadaşıyla tartışmaya giren 2 kadını sokak ortasında darbetti. Kadınlara sandalye fırlatan adamın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak'ta meydana gelen olayda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Kız arkadaşının 2 kadın tarafından sıkıştırıldığını gören adam çılgına döndü.
GÜÇLÜKLE AYIRDILAR
Sokak üzerinde kız arkadaşını sıkıştıran kadınları darp eden adam, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Gece saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sona erdi. İki taraf da birbirinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı