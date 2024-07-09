Şoke eden anlar! Kadınları sokak ortasında dövdü: Sandalye fırlatıp, boğazına yapıştı

09 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:10

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Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak'ta meydana gelen olayda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Kız arkadaşının 2 kadın tarafından sıkıştırıldığını gören adam çılgına döndü.

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Sokak üzerinde kız arkadaşını sıkıştıran kadınları darp eden adam, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Gece saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sona erdi. İki taraf da birbirinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı.