Şoke eden değişim polisi bile afallattı! İnandırmak için DNA testi yaptırdı

01 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:40

Adana'da yaşayan 25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşınca bir takım sağlık sorunları yaşamaya başladı. Uyku apnesi yüzünden büyük zorluklar yaşayan genç, ‘tüp mide ameliyatı' oldu.

72 kiloya kadar düşen genç, bir de estetik yaptırdı. Eski halinden eser kalmayan Çağlar Kumlutaş, bu değişimin zorluklarını da yaşadı. Kimliği ve pasaportunu değiştirmek isteyen genç adama polisler inanmadı.

Polisler başka bir kişinin bilgileri olduğunu savununca Kumlutaş DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.

146 KİLODAN 72 KİLOYA DÜŞTÜ

Uyuya kaldığı için bunu nasıl çözeceğini araştırmaya başlayan Çağlar Kumlutaş, “Hastalığımın çözüme ulaşması gerektiği için Cihan hocayı buldum. Uyku apnesinden kaynaklı olarak bünyemin narkozu kaldıramayabileceğini söyledi. Ancak ameliyat oldum, ameliyata girmeden önce 146 kiloydum. Şuan da 72 kiloyum, mutluyum” dedi.

POLİS EKİPLERİ İNANMADI, DNA TESTİ YAPTIRDI

İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, “Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar polise durumu bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu” diye konuştu.

"DEĞİŞİM BENİ DE ÇOK ŞAŞIRTTI"

Medicalpark Seyhan Hastanesinde Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler, “Çağlar bize geldiğinde 146 kiloydu, uyku apnesi rahatsızlığı ve ayak ağrıları vardı. Kiloya bağlı olarak ciddi sağlık sorunları vardı. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra kendisiyle birlikte tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. 1.5 yıl sonrasında Çağlar sağlıklı bir şekilde toplam 74 kilo verdi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadı, sporunu en iyi şekilde yaptı ve sağlıklı olarak bu kiloları vermiş oldu. Şimdi işinde de çok başarılı bir birey oldu kendisi. Hastamın sürecini takip ettiğim için ilk geldiği ile son hali arasında çok fark var. Çağların değişimi beni de çok şaşırttı, ailesi ve yakınları bile tanıyamıyor şu anda kendisini kimliği ve pasaportu ile ilgili sorunlar yaşadı. Önemli olan sağlıklı olması, şu an ki halinden o da çok memnum ben de çok mutluyum tabi” dedi.