Şoke eden görüntüler! Kargo paketlerini böyle fırlattılar!

23 May 2024 11:50 - Güncelleme : 23 May 2024 12:01

Eskişehir'de bir kargo firması çalışanlarının kargoları ayrıştırma şekli, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde kargo çalışanlarının, paketlenmiş kargoları açık bir alana döktüğü ve fırlatarak ayrıştırdığı görülüyor.

KARGOLARI 5-6 AYDIR BU ŞEKİLDE AYRIŞTIRIYORLAR

Görgü şahitlerinin iddiasına göre yaklaşık 5-6 aydır ayrıştırma bu şekilde yapılıyor.

Görüntüleri çeken vatandaş, “Kargo çalışanları günlük Batıkent Mahallesi atılan eşyalar kırılan kırılmayan umurlarında değil, bakın. Ve biz kırılan kargo gönderdiğimizde, ekstradan alınan para. Kardeşim, madem bu işi yapmayı sevmiyorsan yapma; seven var, yapabilecek insan var. Bakın, gördünüz mü? Her gün aynı manzara kargo çalışanları” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.