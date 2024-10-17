Şoke eden olay! Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Zonguldak'ta yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., iddiaya göre, sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdı. Aralarında avukat ve askerlerin de bulunduğu gözaltıların nedeni ise pes dedirtti.
Zonguldak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C.'nin keyfi soruşturmalarını konuşuyor. Başsavcı, avukat sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdı. Y.C. aralarında avukat ve askerlerinde bulunduğu kişileri kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla soruşturma açtı.
İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI
Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre; soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Ö.U.K. yazlığında gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.U.K.'nın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Avukat 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.
Ö.U.K., dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.
SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI
Avukat E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Ö., isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı.
Hem yanında çalışan personelin hem de gözaltına alınan diğer meslektaşına ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Ö, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.
KEYFİ SORUŞTURMA İDDİASI
Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, Başsavcının kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü.
"BU KONUDA AÇIKLAMA YAPAMAM"
Çaycuma Başsavcısı Y.C. ise hakkındaki iddialarla ilgili, “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.