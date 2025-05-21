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Editor
 | Emir Yücel

Solaryumda unutulunca kabusu yaşadı! Yaşadığı dehşeti anlattı

Kocaeli'de solaryum seansı sırasında cihazın otomatik kapanma sisteminin devre dışı kalmasıyla 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kalan Gülşah Bodur’un vücudunda yanıklar oluştu. Yaşadığı sağlık sorunları sonrası işletmeye dava açan Bodur, verilen 5 bin 800 TL'lik cezayı yetersiz buldu ve karara itiraz edeceğini açıkladı. İşte detaylar

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Solaryumda unutulunca kabusu yaşadı! Yaşadığı dehşeti anlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 16:55

Kocaeli'de bir güzellik merkezinde solaryum seansı sırasında cihaz arızası nedeniyle 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kalan 33 yaşındaki Gülşah Bodur, vücudunda oluşan yanıklarla hastanelik oldu. Olayın ardından işletmeye dava açan Bodur, mahkemenin verdiği 5 bin 800 TL para cezası ve 5 yıl denetim şartını "sağlık bu kadar ucuz olmamalı" diyerek eleştirdi. Yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmanın etkisindeki Bodur, cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

Solaryumda unutulunca kabusu yaşadı! Yaşadığı dehşeti anlattı

"UYANDIĞIMDA 22. DAKİKAYDI"

Bir süredir aynı merkezden hizmet aldığını belirten Gülşah Bodur, olay gününü şöyle anlattı:
"Güvendiğimiz işletmeydi. O gün içim geçmiş. O sıcakta o şekilde davranmak istedim açıkçası. Başlat düğmesine bastım, gözlüğümü taktım ve uyandığımda 22. dakikaydı. Bir halsizlik hissetmedim o anda ama panik oldum, kalktım. Giyinmeye başlamadan kapıyı açtım ve personellere seslendim. Onlar da makinenin kapanmadığını söyledi. Giyinmeye devam ettim. Tekrar çalıştı makine, o sırada tekrar kapattılar. Ben o sırada hemen giyindim ve dışarı çıktım. Kasanın önünde kamera görüntüsü de var zaten, orada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ben kendimi bozmak istemedim. Pişmanım aslında, o anda polise haber verip, şikayet edebilirdim. Şikayetçi olmak istemedim, insanlık hali diye düşündüm ama onların beni suçlaması biraz beni bastırdı. Ne yapacağımı şaşırdım."

"EVE GİDİNCE RAHATSIZLANDIM"

Olay sonrası evine gittiğini ve akşam saatlerinde rahatsızlandığını söyleyen Bodur, "Ateşlendim, sıtma tuttu. O zamana kadar yine onlara bu şekilde yaklaşımda bulunmak istemedim. Hastaneye gittim. Beni yönlendiren hastanenin polisi oldu. 'İnsanlar saçını boyarken bir kusur gördüğünde bile dava açıyor. Siz neden bu kadar sakinsiniz?' dedi. Polise ifademi verdim. Beni muayene eden doktor da aynı şeyi söyleyince ben bu süreci başlattım. Cildiye doktoruna göründüm. Süreç bu şekilde ilerledi, dava açtım. Olay 1 sene önce oldu. Verilen cezanın hafifliği beni hırslandırdı. Sağlık bu kadar ucuz olmamalı. 5 bin 800 TL para cezası, 5 yıl da denetim şartı verildi. Bu para komik bir rakam. Bu onlara ceza gibi gelmez. Tekrar olabilir, olmaması için uğraşıyorum. Ceza olarak görmüyorum, sağlık bu kadar ucuz olmamalı, bunu öderler. Ben bu durumda kendimi sindirilmiş gibi görüyorum. Bastırılmış hissediyorum. Bu cezaya itiraz edeceğim" diye konuştu.

Solaryumda unutulunca kabusu yaşadı! Yaşadığı dehşeti anlattı

"UYUMAM HATA OLABİLİR AMA İNSANLIK HALİ"

İşletme yetkilileri tarafından olay sonrası arandığını da söyleyen Gülşah Bodur, "Beni aradıklarında, 'Ücretinizi iade edelim, ne gerekiyorsa yapalım' denildi. Ben ücret istemiyorum. Onlara da hakkımı arayacağımı söyledim. 'Sizde hatalısınız, uyumamanız gerekiyordu' denilince daha da hırslandım. Uyumam hata olabilir ama insanlık hali. O makinenin ne olursa olsun kontrol edilmesi lazım. İçinde bir insan var sonuçta. Ben 22 dakika değil de 42 dakika sonra uyansam daha kötü olabilirdi. Görüntüler de mevcut. Bir de ben merkeze boş saatlerde gittim. Akşam seansları daha yoğun oluyor. Boş zamanda müşterileri unutabiliyorlar ama yoğun zamanda kapıyı tıklatıp, 'Biraz acele eder misiniz? Arkanızdaki müşteri sizi bekliyor' gibi şeyler diyebiliyorlar. Bir de benim içeri giriş ve hazırlanma sürecim var. Yarım saat bence unutulmamalı. 'İyi misiniz?' diye sorulmalı ama bu da olmadı" ifadelerini kullandı.

Solaryumda unutulunca kabusu yaşadı! Yaşadığı dehşeti anlattı

"22 DAKİKA BEYAZ TENLİ BİR İNSAN İÇİN ÇOK AĞIRDIR"

Gülşah Bodur, sosyal medyada maruz kaldığı eleştirilere de yanıt verdi. Bodur, "Belki solaryum ortamı zararlı olabilir ama biz de keyfi olarak gitmiyoruz. Cildim hassas olduğu için gidiyorum. Yaz aylarında ten rengimin kırılması için gidiyorum. Esmer bir tene zaten sahip olamam. Örneğin sosyal medyada bana yapılan kötü yorumlar oldu. 22 dakika komik bir dakika gibi göründü. Bilenler bilir, 22 dakika beyaz tenli bir insan için çok ağırdır. Sorun aslında 22 dakika da değil. Sorun, makinenin 2 dakika bile fazla çalışması. O makinenin durması gerekiyordu, bunu da ben fark ettim ve durdurdum. Bu durumlarda lütfen herkes hakkını arasın ve çoğalalım. Ne kadar sinersek bu cezalar o kadar basitleşir" dedi.

ETİKETLER
#Yaşam
#kocaeli
#Yanık
#dava
#Solaryum
#Cihaz Arızası
#Sağlık Cezası
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