Sömestr tatili için bu listeye bakmadan plan yapmayın! İşte vizesiz tatil yapabileceğiniz uygun fiyatlı ülkeler

10 Ocak 2025 09:20 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:40

Sömestr tatiline günler kala vatandaşlar da uygun fiyata kış tatili yapabilecek alternatifleri araştırmaya başladı. Sömestr tatili ile kış tatilini birleştirmek isteyen aileler rotayı yurt dışına çevirdi. Vize ile uğraşmak istemeyen vatandaşlar ucuz uçak bileti kampanyalarından da faydalanarak tatili daha uyguna getirmeye başladı. İşte Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...

Vize yok, herkes buraya akın ediyor! Tatil için giden ev alıp dönüyor

Vize yok, herkes buraya akın ediyor! Tatil için giden ev alıp dönüyor

20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak olan sömestr tatili için aileler şimdiden plan yapmaya başladı. Sömestr tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyen aileler ise vizesiz gidilebilecek ülkeler listesini' araştırmaya başladı. Türkiye'ye yakın olması, doğası ve uygun fiyatıyla yine birçok vatandaşa Balkanlar​ daha cazip geliyor. İşte vizesiz tatil yapabileceğiniz uygun fiyatlı ülkeler.

KARADAĞ

Son dönemlerin en çok tercih edilen ülkelerinden biri ise Karadağ​. Muhteşem doğası ve uygun fiyatlarıyla birçok gezginin ilk tercihlerinden biri haline geldi. Dağların arasına gizlenmiş bu büyüleyici ülkeye girişlerin vizesiz olması ise en önemli faktör.

MAKEDONYA

Balkanlar'ın en sevilen ülkelerinden biri olan Makedonya​, doğası, vizesiz olması ve uygun fiyatlarıyla oldukça tercih edilen bir lokasyon. Makedonya Meydanı, Ohri Gölü, Taş Köprü, Üsküp Kalesi, Aziz Kurtarıcı Kilisesi ve Üsküp Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra Makedonya'nın Antik, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eser Üsküp ziyaretinde görülebilecek yerler arasında bulunuyor.

Makedonya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 180 gün içinde 90’ü günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti sağlamaktadır.

KOSOVA

Osmanlı esintilerini hissedebileceğiniz bu ülke, uygun fiyatlarıyla güzel bir tatil imkanı sunuyor. Türk vatandaşları 6 ay içinde 90 günü geçmemek şartı ile vize muafiyeti sağlamaktadır.

SIRBİSTAN

Vizesiz seyahat edilebilecek bir diğer ülke olan Sırbistan ise yeşil doğası, kültürel zenginlikleri ve tarihe ışık tutan geçmişiyle ziyaretçilerine güzel bir deneyim vadediyor.

Diplomatik, hususi, hizmet, umuma mahsus ve seyahat belgesi hamilleri, Sırbistan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatler veya transit geçişlerde, toplam ikamet süresi ilk giriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek, tarih, doğası ve misafirperver halkıyla son zamanlarda seyahat severlerin gözdeleri arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminden kalma camilerden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan köprülere, dağların eteklerindeki kasabalardan, nehir kenarındaki köylere kadar birçok gezilecek yeri olan Bosna Hersek, tarih ve kültür turlarının değişmez adreslerinden biri.

Başkent Saraybosna, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan mimarisinin izlerini taşıyan yapıları ve canlı pazarlarıyla öne çıkıyor.

Türkiye ile Bosna-Hersek arasında vize muafiyeti mevcuttur. Bu çerçevede, Türkiye ve Bosna-Hersek vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, 180 gün içinde doksan 90 günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmektedir.